Carla Bruni mit 56 bei Victoria‘s Secret Show

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verzauberte die italienisch-französische Schönheit das Publikum in New York City er in einem eleganten schwarzen Dessous-Set und den legendären Engelsflügeln von Victoria‘s Secret.

Neue Flügel in ehrwürdigem Alter

Auf Instagram zeigte sich die Ex-First-Lady dankbar für das tolle Comeback „Vielen Dank Victoria‘s Secret, dass ihr mir in meinem ehrwürdigen Alter neue Flügel verliehen habt.“