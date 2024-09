Rettungspiloten: „Wollen auch bei Nebel starten“

Nach den ersten „Krone“-Storys vor zwei Jahren schüttelten viele Steirer ungläubig den Kopf: Ein Uralt-Gesetz verhinderte die Landung von Notarzthelikoptern am Areal des Flughafens Graz, wo sich der Christophorus-Stützpunkt des Öamtc befindet. Begründung: Der Tower ist ab 23.30 Uhr nicht mehr besetzt. Nach Monaten der Blockade machte ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler mehrfach ordentlich Wind in Wien – und so löste sich das unverständliche Landeverbot im Februar in Luft auf.