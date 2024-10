Gewinnen und Rembrandt im KHM Wien sehen

Paarlauf zwischen Meister und Schüler

Nachdem die Ausstellung aber „Rembrandt – Hoogstraten. Farbe und Illusion“ heißt, erlebt man einen Paarlauf zwischen dem Meister und einem seiner einstigen Schüler. Denn Rembrandt bildete viele junge Talente in seinem Haus in Amsterdam aus, ließ sie an seinen Aufträgen mitarbeiten und unter seinem Dach wohnen. So auch Samuel van Hoogstraten (1627-1678).