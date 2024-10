Türke (45) am Grenzübergang Hörbranz geschnappt

Es war schon am späteren Nachmittag, als die deutschen Bundespolizisten die beiden türkischen Insassen eines in Deutschland zugelassenen Wagens kontrollierten. Der 43-jährige Fahrer, der im Landkreis Unna (Nordrhein-Westfalen) wohnt, verfügte unter anderem über eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, sein 45-jähriger Beifahrer über einen schweizerischen Aufenthaltstitel.