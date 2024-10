Maskottchen stürzt sich von Benni-Raich-Brücke

Mit der Women´s EHF EURO 2024 schreibt man schon heute Geschichte. Denn wie schon bei den Männern 2020, beheimatet Österreich auch bei den Frauen 2024, gemeinsam mit seinen Co-Ausrichtern Ungarn und der Schweiz, die erste Handball Frauen Europameisterschaft mit 24 Nationen. Und das Programm beim rotweißroten Hauptausrichter, der zwei Vorrundengruppen in Innsbruck, eine Hauptrundengruppe und das Finalwochenende in Wien beheimatet, hat es in sich.