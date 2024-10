Bahnhof Zeltweg wegen Bombendrohung gesperrt

Allenfalls sorgt die österreichweite Serie an Bombendrohungen, die auch in Graz begonnen hat, nun wieder für Verunsicherung. Kohlbacher betont: „Das ist kein Spiel!“ Verfasser solcher Mails drohen strafrechtliche Konsequenzen wegen Verdacht der gefährlichen Drohungen, auch „immense Kosten“ fallen an.