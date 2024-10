Neues Gutachten nach Messerattacke auf Freundin

Einer 22-Jährigen wurden von ihrem Exfreund (25) in Ebelsberg fünf Stiche zugefügt. Sie konnte damals noch in ein Haus flüchten und überlebte den brutalen Angriff – der Verdächtige sitzt in U-Haft. Nun soll ein weiteres Gutachten klären, ob die Verletzungen lebensgefährlich waren.