Kleinflugzeug stürzte in den USA vor Haustür ab

Keine Verletzten am Boden

Kurz vor 22 Uhr Ortszeit wurden die Rettungskräfte über den Absturz des Kleinflugzeugs informiert – als die Feuerwehr vor Ort eintraf, waren Pilot und Passagier im Flugzeug eingeklemmt, in dem Wrack festgestellt. Die Einsatzkräfte hätten „mit großer Eile daran gearbeitet, die Patienten zu befreien und in ein Krankenhaus zu bringen“, teilten die Behörden mit. Am Boden wurde niemand verletzt.