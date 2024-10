152 Stangen Zigaretten aus Schweiz geschmuggelt

Ins Netz der Polizei geriet der 43-Jährige am Abend des 22. September. Der Mann war mit einem Firmen-Pkw am Mitterweg in Innsbruck unterwegs. „Durch Polizeibeamte der GPI Innsbruck Flughafen wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen“, heißt es von den Ermittlern.