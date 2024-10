2 aus 28! Die Haie haben im Powerplay keinen Biss

Innsbruck muss nach der 2:3-Pleite am Freitag in Graz weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison warten. Die Haie scheiterten dabei auch an ihrer Powerplay-Schwäche. Der HCI konnte aus fünf Überzahl-Möglichkeiten kein Kapital schlagen. Am Sonntag will man es daheim gegen Linz besser machen.