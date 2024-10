Vor der Saison geht es für Adler Hörl in den Süden

Ein Bewerb noch, dann geht es für Skispringer Jan Hörl in den Süden. Ja, richtig gelesen. Der 25-Jährige gönnt sich vor der langen Saison eine kurze Auszeit. „Ich fliege mit der Freundin nach Ägypten, ein bisschen Vitamin D tanken. Das tut noch mal ganz gut“, sagte der Pongauer. Am Donnerstag in Eisenerz wurde er Vizestaatsmeister auf der Normalschanze, morgen will er auf der Großschanze in Bischofshofen bestehen. „Jeder von uns möchte gewinnen, deswegen stehe ich am Start“, betonte Hörl.