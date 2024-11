Woher die Bezeichnung „Blitzkrieg“ stammt

Es war der 28. Juni 1940. Die Focke-Wulf Fw 200 „Condor“ landete um 5:30 Uhr auf dem Militärflughafen von Le Bourget. Der Mann im Ledermantel stieg aus, wurde zum Eiffelturm gefahren und hob bereits um 8:30 Uhr wieder Richtung Deutschland ab. Wozu dieser „Blitzbesuch“ diente? Um das eine, das spektakuläre Foto zu schießen, das in das kollektive Bewusstsein und in die Geschichtsbücher eingehen sollte: Adolf Hitler vor dem Eiffelturm in Paris.