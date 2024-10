Tolle Bilanz, aber auch ein schreckliches Déjà-vu

Und der steirische herbst ist auch noch nicht zu Ende. Performances von Thomas Verstraetens im Grazer Kaufhaus Kastner & Öhler und von Felix Hafner im Kunsthaus stehen an diesem Wochenende noch an, so wie auch zwei herbst-Kabaretts im Forum Stadtpark und ein „Deathmatch“ mit Thorsten Mense und Hans-Peter Weingand im Schloßberghotel. Ebenso wie die „Corridas Estiria“ von Gerald Straub am Kreisverkehr Studenzen/B68 und Vorstellungen von Xava Kasimir Mikosch im Volkshaus.