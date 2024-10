„Mehr als ausbaufähig“: Kroos von BVB enttäuscht

Nur vier Tage nach Dortmunds fulminantem 7:1-Erfolg über Celtic Glasgow in der Champions League musste sich die Truppe von Nuri Sahin Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben. „Dieses eine Gesicht wird auf Dauer nicht aussagekräftig sein, weil sie nicht jedes Jahr ins Champions-League-Finale kommen werden“, hält Toni Kroos fest. „Das war ja trotzdem ein Ausreißer. Am Ende muss sich Dortmund definieren über das, was in der Liga passiert. Und das ist mehr als ausbaufähig, seit ein paar Jahren, kann man glaube ich sagen.“