Brunnen einst wild umstritten – heute Wahrzeichen

Oft waren es besondere Menschen, die mit ihrem Zugang oder Talent außergewöhnliches schufen und bis heute ganze Städte nachhaltig beeinflussen. So wurde der namhafte Künstler Friedensreich Hundertwasser mit dem Kauf einer alten Mühle am Kamp in den 1970er-Jahren zum Wahl-Waldviertler. Als er von Verantwortlichen der Braustadt Zwettl gebeten wurde, im Zentrum einen Brunnen zu errichten, willigte er ein.