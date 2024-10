Bloß kein Ergebnis wie im letzten Stadt-Derby 1969

Das letzte Duell? „Das war am 4. Mai 1969 ein 3:3 in der Regionalliga West. Da war ich noch nicht mal auf der Welt“, grinst ASV-Boss Robert Neureiter. Dessen Itzlinger damals abstiegen, während Blau-Gelb die Liga hielt. Die Ausgangslage für heute Freitag (19 Uhr) zeigt: Für beide heißt es „verlieren verboten“. Ein 3:3 wie damals würde wohl weder dem Schlusslicht aus Nonntal noch den vorletzten Gästen, die seit Ende August auf Punktezuwachs in der Salzburger Liga warten, helfen.