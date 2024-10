Ultraschnelles Internet: Ausbau bei 60 Prozent

Land investierte in fünf Jahren fast 60 Millionen Euro

Seitens des Landes wurde der Breitbandausbau in den Jahren 2019 bis 2023 mit 59,5 Millionen Euro unterstützt. Gleichzeitig stellte der Bund 118,1 Millionen Euro zur Verfügung. Die Forderung des Landesrates an die nächste Bundesregierung: „Diese Mittel müssen weiter zugesichert werden bzw. sie sollten aufgestockt werden, um den Ausbau zu beschleunigen.“