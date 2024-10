„Wir hätten uns nicht besser entscheiden können“

Als am Mittwoch Andi Schicker um 10.35 Uhr am Flughafen Graz-Thalerhof in den Flieger Richtung Deutschland stieg, war schon alles fix. Sturms Sportchef, Mastermind hinter Millionentransfers wie jenen von Rasmus Höjlund (20 Mio.) oder Alexander Prass (bis zu 12 Mio.) und der jüngsten Titelgeschichte mit Meistertitel und zwei Cupsiegen, wechselt nach Hoffenheim.