Herr Professor, weiß sich die Jugend zu benehmen?

Es fehlt an „Know How“

Frage an ihn, der mit der Tanzschule Elmayer nicht nur Ballkultur, sondern auch Etiketten-Lehre unters Volk bringt, wie es denn nun um das Benehmen der Jugend steht? „Ich sage es einmal so, ich finde, dass das Know How immer mehr verloren geht. Zeitgleich steigt aber immer mehr das Interesse daran“, sagt der 78-jährige Manieren-Profi.