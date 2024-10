Bluttat mit Axt: Verdächtiger (45) in U-Haft

45-Jähriger fuhr nach Linz

Fakt ist, dass der Mann am Montag zu seiner Schwester nach Linz gefahren ist. Dort ging er dann in eine Polizeiinspektion und gab an, dass eine Leiche in seiner Wohnung liege. Die oberösterreichischen Behörden alarmierten daraufhin ihre Kollegen in Wien. Unmittelbar danach eilte ein Team der WEGA zu dem Appartement in der Bloch-Bauer-Promenade im Sonnwendviertel und brach die Tür der Wohnung auf.