Schweizer rüsten Steirer für Einsätze im Tunnel

Gemeint ist die „International Fire Academy“ in Balsthal – sie gilt als „Europas führende Feuerwehrakademie für Ausbildung und Training in unterirdischen Verkehrsanlagen“. In einer zweitägigen Ausbildung erlernen Süss und seine Kollegen, wie sie im Brandfall Menschen retten und parallel das Feuer löschen können. Denn die Evakuierung ist deutlich schwieriger als in einem Straßentunnel und erfolgt über spezielle Schleusen. „Hierfür tragen wir einen Langzeit-Pressluftatmer mit doppelter Einsatzzeit“, erklärt der Floriani.