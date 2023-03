Feuerwehren für Tunnel-Einsätze gerüstet

Dessen Stellvertreter Gernot Lenz (Bild oben) ist mittlerweile einer von 18 Kalsdorfern, die gemeinsam mit den Florianis aus Feldkirchen die Ausbildung für Tunnelportalfeuerwehren durchlaufen haben. Diese Ausbildung, die auf die komplexen Lagen in den Röhren vorbereitet, ist sehr umfangreich, da es hohe Anforderungen und Voraussetzungen gibt. So muss man bereits vor der Tunnel-Grundausbildung über Erfahrungen mit dem Atemschutzgerät verfügen. Weitere Themen sind auch das Vorgehen beim Erkunden, beim Brandeinsatz und bei der Personenrettung. „Gottlob passiert relativ selten etwas in Tunnels“, sagt Lenz, „aber wenn es einen Vorfall gibt, dann kann es schnell ganz heftig werden“.