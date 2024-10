Juwelenschleifer: „Mag das Funkeln in den Augen“

Die Schwimm-Asse Salzburgs sind mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die mit dem 40. Generali-Meeting am Wochenende in Rif beginnt. „Wir machen es aus dem Training heraus, freuen uns schon“, sagt Landestrainer Plamen Ryaskov. Die ersten Wochen verliefen nicht nach Wunsch: „Es gab viele Krankenstände und Schulausflüge. Das war schon ärgerlich.“ Zudem muss er aktuell auf Luka Mladenovic und Kato Daiki verzichten, die bis Anfang November ihre Grundausbildung zum Heeressportler in Graz absolvieren, beim Saisonstart aber dabei sind.