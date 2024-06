Karl feiert gelungenen Abschluss im Freiwasser

Mit einem starken sechsten Platz beim Europacup in Barcelona beendet Luca Karl die Saison im Freiwasser. „Da sind wir sehr zufrieden. Es war ein sehr gelungener Abschluss“, jubelte der Salzburger, der in Spanien von Trainer Plamen Ryaskov unterstützt wurde. „Ich bin wirklich nur im Endspurt knapp nicht mitgekommen, aber ansonsten immer in der Spitzengruppe gewesen. Ich habe einen wirklich wichtigen Schritt nach vorne gemacht für die WM-Quali nächstes Jahr“, ist der Student positiv gestimmt. Die Schwimm-Weltmeisterschaften 2025 werden in Singapur und damit erstmals in Asien ausgetragen. Die erforderlichen Limits sind noch nicht veröffentlicht. Daher ist es schwer abzuschätzen, ob die Zeit von Karl gereicht hätte. „Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung!“