„Die Führung der Mitarbeiter ist eine hohe Kunst“

Wie kommt man dazu, Tankstellen zu betreiben?

Ich war damals 28 Jahre alt. Ich bin in Tirol aufgewachsen und zur Schule gegangen, dann habe ich in Wien zu studieren begonnen. Zuerst Wirtschaftsrecht, dann entschied ich mich allerdings für die Kunst und bin auf die Universität für angewandte Kunst gewechselt. Dort habe ich diplomiert und nebenbei an der Wirtschaftsuni gearbeitet.