Fünf Russen an Achttausender tödlich verunglückt

In einer Höhe von 7700 Metern abgestürzt

Rakesh Gurung von der nepalesischen Tourismusbehörde sagte, die Gruppe sei am Sonntagabend bei dem Versuch, den 8167 Meter hohen Himalaya-Gipfel zu besteigen, verschwunden. Die Verunglückten seien in einer Höhe von 7700 Metern abgestürzt. Ein weiterer Bergsteiger, der den Aufstieg abgebrochen hatte, wurde den Angaben zufolge gerettet und in ein Spital in der Hauptstadt Kathmandu eingeliefert.