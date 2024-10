„Gewalteruption und Brutalität“ bei Messer-Mord

Die „Krone“ hatte über den Fall und den Gerichtsprozess berichtet: Lebenslange Haft lautete das Urteil des Geschworenengerichts, ausgesprochen am 21. August im Salzburger Landesgericht. Der sechsfach vorbestrafte angeklagte Ahmed A. (27), der erst wenige Wochen vor der Tat das Gefängnis verlassen hatte, tötete am 1. Februar einen Landsmann in der Schießstattstraße in Salzburg-Lehen. Mit fünf Messerstichen: in die Brust, den Rücken und in den Kopf. Danach verfolgte er noch einen zweiten Landsmann mit dem Messer in der Hand, dieser konnte aber noch rechtzeitig flüchten.