Grünes Licht! Liebenauer Stadion wird ausgebaut

Umbau kostet rund 45 Millionen Euro

Die Kosten für den Umbau werden auf rund 45 Millionen Euro geschätzt. Land und Stadt werden den Großteil übernehmen. Dem Vernehmen nach wird sich auch Sturm beteiligen – beim GAK ist dies aus finanziellen Gründen nicht möglich, wie man aus dem Rathaus hört. Für die Machbarkeitsstudie und alle vorbereitenden Schritte sind 270.000 Euro veranschlagt. Dass nun doch das 1997 eröffnete Stadion in Liebenau renoviert wird, liege daran, dass schon der Kaufpreis für das Grundstück in Puntigam, an dem der Neubau realisiert worden wäre, für die Stadt finanziell nicht darstellbar war.