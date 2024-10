Herbert Prohaska: „Salzburg verlor seinen Nimbus“

Na bumm! Ich habe mit vielem gerechnet, aber mit solch einer Klatsche für Salzburg nicht. Viele Jahre lang konnten sie ihre Abgänge adäquat ersetzen, heuer ist ihnen das nicht mehr gelungen. Am deutlichsten ist das in der Innenverteidigung sichtbar, wo Pavlovic und Solet schmerzlich vermisst werden. Schon in den letzten Spielen, auch abseits des 0:4 gegen Brest, waren dort deutliche Schwächen sichtbar. Sturm deckte diese erbarmungslos auf.