Eisbullen auch im Ländle mit einem späten Kraftakt

Der Meister lag in der Folge sogar 2:4, dann 3:5 zurück. Die Kurve wurde dennoch wieder gekratzt, gab es wie zuletzt daheim gegen Pustertal einen Kraftakt. Bourke, Raffl mit seinem zweiten Treffer und Schneider retteten das 5:5 und damit die Overtime. In der die Eisbullen ein Powerplay nützen konnten: Murphy zog voll ab – 6:5, der vierte Sieg in Serie, der erste in dieser Saison auswärts war doch noch eingefahren!