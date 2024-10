Bayern sind dran: Wird er der neue Manuel Neuer?

Flucht vor Neuzugang?

Alternativ soll sich auch der Name Alisson Becker auf der Wunschliste der Münchner befinden. Da sich der FC Liverpool kommenden Sommer in Person von Giorgi Mamardashvili verstärken wird, wird sich der Brasilianer wohl um Alternativen umschauen müssen. Wird der 32-Jährige in München fündig?