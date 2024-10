Hier schmilzt Dänen-Königin so richtig das Herz!

Nachhaltigkeit

Anschließend besuchte die Königin dem Königshaus zufolge das 2002 in Manaus gegründete Center for Bioöconomy (CBA), das eine nachhaltige Entwicklung im Amazonasgebiet fördern soll. Zu Mittag gegessen wurde in einem lokalen Restaurant, das Lebensmittel mit nachhaltigen Produkten zubereitet, die von Eingeborenen geerntet und produziert wurden. Das Restaurant beschäftigt hauptsächlich indigene Bevölkerung.