Überraschungen und Regierungsaussichten

Die Wahlschlacht ist geschlagen, die FPÖ ging als klarer Sieger hervor. „Das war die einzige kleinere Überraschung, diese Deutlichkeit“, sagte Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD). Er selbst und die anderen Meinungsforschungsinstitute seien gut gelegen mit ihren Einschätzungen. Alle im Bereich der Schwankungsbreiten. Zusätzliche Dynamiken dürften die kommenden Landtagswahlen in Vorarlberg (13. Oktober) und vor allem in der Steiermark (24. November) - mitten in der wahrscheinlich heißen Verhandlungsphase droht der ÖVP eine ordentliche Niederlage.