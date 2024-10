Dauerregen! Schwimmt das Sturm-Spiel davon?

Dass der Rasen in der einstigen EM-Arena auch tatsächlich bis zum Anpfiff (wenn es etwas auftrocknen sollte) hält, dafür wurde in Klagenfurt schon Anfang der Woche gesorgt. „Am Montag wurde der Rasen mit kleinen Löchern präpariert, damit das Wasser besser ablaufen kann“, so Haller. An eine Vor-Kommissionierung ist vorerst nicht zu denken. „Die Schiedsrichter werden erst verständigt, wenn es wirklich kritisch werden sollte. Danach sieht es jetzt nicht aus.“