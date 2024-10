Moskau erobert strategisch wichtige Stadt im Osten

Umkämpfte Stadt liegt in Trümmern

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Einnahme der Stadt zunächst nicht. Auch die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich nicht zur Lage in Wuhledar. Der Ort liegt am Schnittpunkt der östlichen und südlichen Fronten, was ihm zusätzliche Bedeutung für die Versorgung der Truppen beider Seiten verleiht. Zudem befindet sich die Stadt in der Nähe einer Eisenbahnlinie, die die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit der Donbass-Region verbindet. Die Stadt ist durch wiederholte Angriffe stark zerstört.