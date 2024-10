„Top-Team“ Österreich! Kim Jong-un lobt U20-Team

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat die bei der U20-Frauen-WM erfolgreichen Fußballerinnen des international isolierten Landes ausgezeichnet. Beim Empfang im Hauptquartier der Partei der Arbeit in Pjöngjang gratulierte der Machthaber dem in Kolumbien erfolgreichen Team zu Erfolgen über „Top-Teams“ wie die USA, Brasilien und Österreich, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete.