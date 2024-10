Akute Gefahr durch weitere Bodenversiegelung

„Das nächste Jahrhunderthochwasser kommt bestimmt. Die schwarz-blaue Landesregierung versiegelt aber munter weiter, was für viele eine akute Gefahr darstellt. Die Politik hat es in der Hand, wie hart es die Menschen trifft“, so Nikola Brunner und Bernhard Steindl von FFF. Ihr Negativbeispiel: Während Teile des Landes noch Katastrophengebiet waren, sei in Wiener Neustadt der Bau der Ostumfahrung begonnen worden.