„Beverly Hills Cop“-Star John Ashton gestorben

Eddie Murphy trauert um einen Kollegen und langjährigen Hollywood-Weggefährten, mit dem er vor Kurzem noch bei der Premiere von „Axel X“ auf dem roten Teppich stand. John Ashton hatte an der Seite des Komikers in „Beverly Hills Cop” seinen Durchbruch gefeiert. Jetzt starb der 76-Jährige in seinem Bett in Fort Collins im Bundesstaat Colorado an den Folgen einer Krebserkrankung.