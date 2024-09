„In Bischofshofen ist es jetzt mehr als nur ruhig“

Eine Gewalttat am Bahnhof hat in Bischofshofen im Sommer ordentlich Wellen geschlagen: Bürger orteten ein Kriminalitätsproblem in der Bahnhofsgegend, die Stadtgemeinde engagierte daraufhin einen Sicherheitsdienst, der seither in der Gegend patrouilliert. Während sich am Montag das Salzburger Landesgericht dem Fall annimmt, sieht die Situation in puncto Kriminalität nun anders aus: „Das Thema hat sich erledigt. Die getroffenen Maßnahmen haben Wirkung gezeigt“, erklärt der Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ) auf Nachfrage der „Krone“.