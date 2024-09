Wie man sich ein Kilo Kokain im Darknet kauft

So ein Hackerangriff ist richtig brutal“, erzählt Markus Manz, Geschäftsführer des Software Competence Centers Hagenberg, für den die Ereignisse vom 1. März 2022 nach wie vor präsent sind. Damals wurde seine Forschungseinrichtung zum Ziel von Cyberkriminellen. Diese forderten 300.000 Euro Lösegeld – ohne Erfolg. „Wir wollen so ein Modell nicht finanzieren und wussten, dass wir die Kompetenz im Haus haben, um uns das selbst wieder aufzubauen“, so Manz, der die Botschaft „Wir wurden gehacked“ ganz bewusst nach außen trägt und auch am 7.…Oktober ab 17.30 Uhr im Gasthof Mayr in Pucking über seine Erfahrungen spricht. Denn der Lions Club Pasching lädt zum mit Spannung erwarteten „Exkurs ins Darknet“.