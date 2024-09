Was sich seit dem DTM-Debüt in Spielberg getan hat

Lokalmatador Lucas Auer (Mercedes) schnappte sich die Bestzeit in der ersten Session. „Ein solider Start ins Rennwochenende – auf Regenreifen“, war der Tiroler zufrieden. Am Nachmittag trocknete die Strecke auf, die Zeiten im zweiten Training waren viel schneller. Die Tagesbestzeit ging an den Deutschen Luca Stolz (Mercedes), Auer wurde als bester Österreicher Vierter. Feierabend war aufgrund der Verzögerungen erst um 17.10 Uhr.