Rezepte gegen Wildwuchs bei Tirols Aushubdeponien

Bereits seit 2018 schlägt die Liste Fritz mit einer „Sonderflächenwidmung für Bodenaushubdeponien“ eine Lösung gegen den Deponie-Wildwuchs vor. In den vergangenen sechs Jahren hat die Liste Fritz 22 (!) Landtagsinitiativen zur Lösung des Problems gesetzt. „Zuerst haben ÖVP und Grüne blockiert, jetzt blockieren ÖVP und SPÖ! Die Sonderflächenwidmung bringt nur Vorteile. Bei Widmungen entscheidet die Gemeinde, sprich der Gemeinderat. Mit einer Sonderflächenwidmung hat es die Gemeinde in der Hand, ob sie eine Deponie im Dorf will oder nicht. Auch ist der Deponiewerber gezwungen, die Gemeinde über sein Vorhaben und den Standort zu informieren. Damit besteht dann die Möglichkeit, etwaige Standorte von vornherein auszuschließen bzw. bessere Standort zu finden“, zeigt Sint auf.