Mit Diebesgut die Wohnung eingerichtet

Der Angeklagte war vollauf geständig

Der bereits mehrfach in Deutschland Vorbestrafte war von der Staatsanwaltschaft Feldkirch angeklagt worden, weil er im August mehrere Ladendiebstähle – verteilt über ganz Vorarlberg – begangen hatte. So gehörten Toilettenartikel, Schuhe, Kleidung und Lebensmittel zur Standardbeute des Deutschen. Und weil er sich selbst auch noch etwas Gutes tun wollte, „gönnte“ er sich als Draufgabe auch noch eine Playstation. Mit der verbrachte er schließlich seine üppige Freizeit bei sich zuhause. Offenbar legte der Mann auch Wert auf ein schönes Ambiente: So hatte er etwa seiner Wohnung mit Kerzen und einem künstlichen Gummibaum aufgepeppt, diese Artikel waren natürlich ebenfalls alle gestohlen.