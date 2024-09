13-Jährige im OP: Team bestreitet nun Vorwürfe

Bei einer Notoperation an einem Landwirt, der bei einem Forstunfall schwer verletzt wurde, soll eine Neurochirurgin an der Grazer Uniklinik ihre erst 13-jährige Tochter mit in den OP-Saal genommen haben. Dies war im Jänner dieses Jahres. Der aufsehenerregende Fall kam durch einen Bericht in der „Krone“ ans Tageslicht.