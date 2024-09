Mehrere Arbeitsunfälle mit abgetrennten Daumen

Mit Daumen in Sägeblatt

In einem zweiten Fall ereignete sich in Sölden (Bezirk Imst) ein Arbeitsunfall. Ein Ungar (41) war dabei als Hausmeister eines Hotels Brennholz mittels einer Tischkreissäge zu verarbeiten. Ebenfalls in einem Moment der Unachtsamkeit geriet sein linker Daumen in das Sägeblatt, wodurch er vollständig abgetrennt wurde.