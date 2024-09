Rapid: Nach der Pflicht in die violette Heimat

In der Pause wackelte wohl Rapids Kabine. „Es war kurz, intensiv und deutlich, da ging es null um taktische Dinge“, beschrieb Klauß seine Ansprache. Von wegen entspannter Abend. „Aber die Reaktion hat dann gepasst“, konnte der Trainer letztlich zufrieden nickten. Beljo per Doppelpack (Klauß: „Jetzt hat er auch das nötige Glück. Es kann ruhig so weiter gehen“) und Sangare mit seinem ersten Tor für Rapid stellten in sechs Minuten auf 3:1 (54,). Zweimal kam der Assist von Wurmbrand. Nur mit einem Tor belohnte er sich noch nicht. Danach sorgte nur noch Donaufelds Stadionsprecher für Jubel, als er Sturms 2:0-Pausenführung gegen die Austria verkündete. Das war den Fans wichtiger als die Liga-Tabellenführung. Die Rapid letztlich aber doch weiter behalten sollte