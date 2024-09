Nach Teil-Absage der BIG: Land hält sich bedeckt

Auch die Grünen üben sich in harscher Kritik. „Zwei Jahre nach Amtsantritt ist auch das letzte Luftschloss von SPÖ-Adabei Georg Dornauer beim MCI in sich zusammengefallen. Das ist sozialdemokratischer Pfusch am Bau. Es gab so viele Ankündigungen und Versprechen. Vom Spatenstich 2023 über eine illusorische Kostenreduktion des Totalunternehmers bis hin zur BIG-Karotte“, kritisiert die Grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan.