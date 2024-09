Tierschützer belagern Schweinemastbetrieb in NÖ

„Dramatische Zustände“ in Vollmastbetrieb

Laut zugespielten Informationen am Montagabend gegenüber dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) betraten acht der Tierschützer unter strengsten Hygienestandards einen Vollmastbetrieb in Niederösterreich, „um sich von den dramatischen Zuständen selbst überzeugen zu können“. Der Verdacht bestätigte sich: Sie verständigten daraufhin sofort die Polizei.