Peps Versprechen ist noch nicht eingelöst

Red Bull Salzburgs Trainer Pep Lijnders sagte Torhüter Alexander Schlager vor wenigen Wochen Einsätze beim Vizemeister zu. Die blieben bislang aus. Kommt der österreichische Teamspieler am Mittwoch (18, live in ORF1) beim Cup-Gastspiel bei Drittligist Wiener Viktoria in Stockerau zum Zug?