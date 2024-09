Ohne Gloukhs Ideen sind die Salzburger harmlos

Zu Saisonbeginn zeigte sich der 20-Jährige wie die gesamte Salzburg-Truppe in Topform. In den jüngsten Partien lief er seinem Leistungslimit aber etwas hinterher. Und das ist für die Bullen-Offensive ein großes Problem. Denn er ist in dieser das Um und Auf, ohne seine Ideen ist man vorne viel zu harmlos.